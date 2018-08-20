Українці платитимуть податки по-новому
Державна казначейська служба України встановила перехідний період для запуску централізованої моделі зарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів у державний і місцеві бюджети до 11 вересня 2018 року.
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«Граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10 вересня», - повідомляється на сайті Держказначейства.
Відзначається, що старі бюджетні рахунки для сплати податків, зборів та інших платежів на балансі головних управлінь казначейства в областях і м. Києві діятимуть до 11 вересня, після чого будуть закриті, а кошти повертатимуться платникам.
Одночасно в Держказначействі поінформували, що з 2 липня вже функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів та інших платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті на балансі центрального апарату казначейства (МФО - 899998).
Щоб уникнути недоїмки та податкового боргу в Держказначействі рекомендували сплачувати податки та інші платежі до бюджетів на нові рахунки, реквізити яких розміщені на веб-сторінках казначейства та його управлінь.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2016 року прийняла зміни до Податкового кодексу про створення повноцінного електронного кабінету платника податків, аби мінімізувати контакт платника податків та Фіскальної служби.