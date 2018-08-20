Українці платитимуть податки по-новому

Держказначейство встановило перехідний період для запуску централізованої моделі зарахування податків до 11 вересня.

Державна казначейська служба України встановила перехідний період для запуску централізованої моделі зарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів у державний і місцеві бюджети до 11 вересня 2018 року.

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«Граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10 вересня», - повідомляється на сайті Держказначейства.

Відзначається, що старі бюджетні рахунки для сплати податків, зборів та інших платежів на балансі головних управлінь казначейства в областях і м. Києві діятимуть до 11 вересня, після чого будуть закриті, а кошти повертатимуться платникам.

Одночасно в Держказначействі поінформували, що з 2 липня вже функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів та інших платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті на балансі центрального апарату казначейства (МФО - 899998).

Щоб уникнути недоїмки та податкового боргу в Держказначействі рекомендували сплачувати податки та інші платежі до бюджетів на нові рахунки, реквізити яких розміщені на веб-сторінках казначейства та його управлінь.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2016 року прийняла зміни до Податкового кодексу про створення повноцінного електронного кабінету платника податків, аби мінімізувати контакт платника податків та Фіскальної служби.