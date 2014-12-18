Російські банки через падіння рубля перестали кредитувати один одного

Різке падіння рубля і підвищення ключової ставки призвело до кризи на міжбанківському ринку: ставки за операціями кредитування під заставу цінних паперів (РЕПО) різко зросли, але і за ними залучити гроші дуже складно: банки воліють нікого зайвий раз не кредитувати.

Кілька учасників ринку розповіли РБК про різке підвищення ставок за операціями РЕПО (кредитування учасниками ринку один одного під заставу цінних паперів) на Московській біржі і дефіциті ліквідності. За їхніми оцінками, ставки за позиками на один день зросли до 30-35% річних, але й реально зайняти навіть під такий відсоток практично неможливо. «Великі гравці скорочують ліміти, ринок впав у кому, всі орієнтовані на залучення грошей», - повідомив президент - голова правління ІК «Фінам» Владислав Кочетков. За його словами, вже вчора зайняти на ринку гроші навіть за ставкою 25% річних було досить складно. «Великі банки, які завжди були основними кредиторами, зайняли вичікувальну позицію. Вони дають гроші обмеженому колу компаній», - сказав Кочетков.

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Найбільшими постачальниками ліквідності на міжбанківському ринку є ВТБ і Сбербанк, поки вони працюють, каже начальник управління РЕПО ФГ БКС Вадим Доледенок. Він розповідає, що деякі з банків перестали видавати гроші всім, зберігши бізнес лише з обмеженим колом компаній. «На міждилерському ринку зараз залишаються окремі банки та інвестиційні компанії, але вони надають ліквідність обмеженому колу учасників. Як правило, угоди укладаються між пов'язаними компаніями», - говорить директор департаменту операцій з фіксованою дохідністю «Велес капітал» Євген Шиленков.

За його словами, більш спокійна ситуація на ринку РЕПО з центральним контрагентом (в цьому випадку НКЦ гарантує виконання угод), проте через ризик маржин-коллів і зростання ставок кількість угод скорочується. «Зараз угоди через ЦК проходять по 25-35% річних, верхньої межі просто немає, - розповів фінансист. - Але РЕПО поступово згортається. Думаю, що потрібно очікувати вал неповернених кредитів».

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Між тим погіршення ситуації з ліквідністю поки не позначилося на щоденних обігах біржового ринку РЕПО. За даними Московської біржі, якщо на початку грудня щоденний обсяг операцій на ринку міждилерського РЕПО становив 200-300 млрд руб., то сьогодні обіг ринку становив 305,7 млрд руб. Заступник Голови правління Московської біржі Андрій Шеметов каже, що обсяги торгів у междилерском РЕПО і РЕПО з ЦК знаходяться трохи нижче звичайних середньоденних значень. «Очевидно, учасники торгів можуть динамічно переглядати ліміти один одного в умовах волатильного ринку», - говорить він.

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Учасники ринку кажуть, що статистика біржі не відображає поточної ситуації з ліквідністю на ринку РЕПО. Зокрема, в ній не враховуються окремо угоди між афілійованими компаніями. «Крім того, багато угод укладалися ще до рішення ЦБ підняти ставку, можливо, вони ще не закриті, - говорить Вадим Доледенок. - Крім того, частина ліквідності прийшла з позабіржового ринку РЕПО, де угод зараз практично немає». За його словами, на біржовому ринку практично немає пропозиції.

«Ринок РЕПО далеко не такий активний, як раніше. Ставки піднялися до 20-30%, дуже сильно розширився коридор ставок, при цьому обсяги стискаються», - охарактеризував ситуацію керуючий директор «Ренесанс Капіталу» Олексій Базарів. За його словами, угоди укладаються і на ринку межділерского РЕПО. «Ми робимо такі угоди кожен день. Але є обмеження за обсягами та якістю компаній, яким надається ліквідність, - сказав він. - У основних постачальників є серйозні побоювання, що ситуація буде погіршуватися, тому більшу частину наявних у них рублів вони залишають у себе, не пропонуючи її ринку».

У 2008 році фінансова криза в Росії почалася саме з колапсу на ринку кредитування під заставу цінних паперів (РЕПО). Тоді падіння фондового ринку призвело до стрімкого знецінення акцій, що знаходяться в заставі за такими угодами.