Гривня трохи «відвоювала» позиції в долара: курси валют

Офіційний курс НБУ на 21 серпня: 100 USD – 2769.6680 грн; 100 EUR – 3162.9609 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2769.6680 (20 серпня – 2789.8554)

100 EUR – 3162.9609 (20 серпня – 3177.9243)

У понеділок, 20 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів залишилися на рівні середини - 27,65/27,69 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,58/31,62 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,7103 грн/дол.