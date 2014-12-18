Темпи зростання російської економіки ніколи не будуть колишніми - міністр економіки РФ

Глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв в інтерв'ю газеті "Ведомости" заявив, що економіка РФ потрапила в "ідеальний шторм" і що більше вона не буде рости колишніми темпами.

"Темпи зростання світової економіки будуть істотно нижчими, ніж було раніше. І, відповідно, темпи зростання російської економіки теж ніколи не будуть колишніми - я кажу про рівень, коли немає негативного розриву між потенційним і фактичним випуском. З моєї точки зору, це зростання приблизно на 2,5-3%. Тобто, якщо б не було санкцій, падіння цін на нафту і якщо б ми не робили дурниць, зростання економіки було б 2,5-3%. Ця нова нормальність надовго, для мого покоління - назавжди. Я не побачу іншу нормальність. Може, ви побачите", - сказав Улюкаєв.

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Він зазначив, що зараз російська економіка зіткнулася одночасно з трьома кризами.

"Перша криза - структурна: структура економіки така, що відтворює в розширеному масштабі витрати. Це економіка постійно зростаючих витрат: чи то тарифи природних монополій, чи то співвідношення зарплат з продуктивністю праці, чи регуляторні, транзакційні витрати,чи витрати на фондування на кредитному ринку. Всі витрати постійно зростають, і їх зростання кратно перевищує зростання економіки", - заявив він.

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Друга криза, за словами глави Мінекономрозвитку, є частиною звичайного ділового циклу, який пов'язаний з обмеженнями попиту - і внутрішніми, і зовнішніми. "І третій - геополітична криза, пов'язана з механізмом санкцій, контрсанкций і т. д. Їх поєднання в один час в одному місці і дає ті негативні ефекти, які ми обговорюємо", - сказав він.

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"Напевно, ми потрапили в ідеальний шторм - і, напевно, це не випадково. Тому що в якомусь сенсі цей шторм ми самі готували. У частині структурної кризи це результат недореформованої економіки і всього того, що ми не зробили. Не знизили макроекономічні витрати - це витрати і пенсійної системи, і соціальної сфери, що означає зараз додаткові зобов'язання по фонду соціального страхування, медичного страхування... Те, що сталося поєднання трьох криз разом, - це випадковість, але те, що база була підготовлена, - це закономірність", - підкреслив Улюкаєв.