Роздрібна торгівля в Україні зростає: області-лідери

Найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській, Полтавській, Донецькій і Закарпатській областях.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2018 року зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.

Найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 23,4%), Закарпатській (на 10,9%), Полтавській (на 10,5%) та Донецькій (на 10,3%) областях.

За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі в липні 2018 року порівняно з червнем збільшився на 3,9%, а порівняно з липнем 2017 року зріс на 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році обіг роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн.