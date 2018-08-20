Роздрібна торгівля в Україні зростає: області-лідери
Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2018 року зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.
Найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 23,4%), Закарпатській (на 10,9%), Полтавській (на 10,5%) та Донецькій (на 10,3%) областях.
За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі в липні 2018 року порівняно з червнем збільшився на 3,9%, а порівняно з липнем 2017 року зріс на 6,6%.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році обіг роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн.