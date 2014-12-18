ФРС США відклала підвищення ключових ставок як мінімум до квітня 2015 року

Федеральна резервна система США дала зрозуміти, що може підвищити відсоткові ставки в наступному році, відкоригувавши формулювання про те, що буде тримати їх на близькому до нуля рівні "тривалий період часу і продемонструвавши довіру до американської економіки", передає Reuters.

Читайте такожОбама підписав бюджет США на 2015 рік з витратами $1,1 трлнВ підсумковій заяві після дводенного засідання Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку повідомив, що буде дотримуватися "терплячого" підходу до вирішення, коли підвищити вартість запозичень.

"Грунтуючись на поточних оцінках, комітет вважає, що може потерпіти з початком нормалізації монетарної політики", - говориться в повідомленні ФРС, де зазначається, що це рішення "узгоджується з попередніми формулюваннями про те, що підвищення ставок буде передувати "значний період часу".

На прес-конференції після засідання глава ФРС Джанет Йєллен дала визначення формулюванню "потерпіти" - за її словами, це "як мінімум два засідання", що означає, що ФРС не буде підвищувати ставки принаймні до квітня 2015 року. Фінансові ринки спочатку інтерпретували заяву ФРС як "голубину", яка перенесла очікування першого підвищення з вересня на жовтень.

Читайте такожГлава ФРС США запевнила, що програма згортання скупки активів буде йти «помірними темпами»Однак Йєллен сказала, що заяву "треба інтерпретувати так, що процес нормалізації навряд чи почнеться як мінімум на найближчих двох засіданнях".

Згідно з новими оцінками, економіка США зросте на 2,6-3,0 відсотка у 2015 році. Новий прогноз зростання ВВП не відрізняється від вересневого.