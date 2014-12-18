Рубль поки зростає через подорожчання нафти

Щодо вчорашнього закриття євро втратив близько 4% і опустився нижче позначки 72 руб. Долар втратив у ціні майже 3% і станом на 10:07 мск торгувався біля позначки 58,15 руб., пише РБК.

О 10:10 мск на Московській біржі євро торгувався біля позначки 71,5 руб. У середу, 17 грудня, ціна на нафту марки Brent впала нижче $60 за барель, досягнувши на мінімумі позначки $58,98. Однак на ранок четверга ціна піднялася вище психологічно важливого рівня $60 і станом на 10:05 мск за барель Brent на біржі давали $61,30.

Різке зростання курсів американської та європейської валют щодо рубля сталося в понеділок, 15 грудня, і посилився на наступний день. На максимумі за один євро на біржі давали 100,74 руб., а долар зумів піднятися до позначки 80,1 руб.

У середу, 17 грудня, рубль значно зміцнився. Долар, досягнувши максимального значення 72,70 руб. закінчив день на рівні 60,22 руб., а євро впав більш ніж на 11%, закрившись на рівні 75,1 руб.

Офіційні курси ЦБ, встановлені на 18 грудня: 67,7851 руб. за долар і 84,5890 руб. за євро.

Читайте такожНафті прогнозують падіння до $40 наступного рокуУряд Росії обговорив екстрені заходи зі стабілізації фінансового ринку. Прес-служба уряду за підсумками наради у Дмитра Медведєва повідомила, що прем'єр-міністр наполягає на забезпеченні компаніями-експортерами стабільної реалізації валюти, «щоб не допустити стрибків курсу рубля». На думку уряду, «ситуація на валютному ринку складається, зокрема, і з відповідальної позиції компаній-експортерів». Перший віце-прем'єр Ігор Шувалов отримав доручення забезпечити щоденний моніторинг за реалізацією валютної виручки на ринку у взаємодії з ЦБ і Росфінмоніторингу.

Центральний банк також розробив низку антикризових заходів з підтримки фінансового сектора. Регулятор дозволить банкам не проводити негативну переоцінку портфелів цінних паперів і валютних активів, надасть кредити у валюті і зніме обмеження за максимальними процентними ставками депозитів.