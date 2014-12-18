Лукашенко вимагає від уряду Білорусі вести розрахунки з Росією в валюті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від уряду країни вести розрахунки з Росією у валюті - доларах або євро, передає БЕЛТА.

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"Останнім часом я все частіше чую - ах, російський рубль обвалився, а там 40% нашого експорту, і ми несемо втрати, - зазначив глава держави. - Але що поробиш, такий у нас сьогодні партнер і така ситуація в Росії та Україні - це теж наш партнер. Але безвихідній ситуації немає. Якщо десь щось втрачаємо, то треба знаходити в іншому місці ", - сказав Лукашенко.

За його словами, йдеться про скорочення собівартості. "Поки живемо на широку ногу, жируємо і думаємо, що так буде і далі. Ні, треба напружуватися. Мені в уряді щодня доповідають про продовольство - немає проблем із споживачами у Росії по оплаті в рублях. Обвалився рубль до 70 за один долар - ми таку ціну і закладаємо. Ми працюємо по передоплаті, правильно, так і повинно бути. Іншого не дано ", - сказав Лукашенко. Більше того - уряду поставлено завдання торгувати не за російські рублі, а за долари.

"Так як ми платимо за електроенергію - не в рублях, а в доларах. Це, до речі, недолік в роботі уряду Росії - треба було давно працювати і вимагати з них, щоб вони нам теж платили в твердій валюті - в доларах і євро. Мені доповідає уряд, що крига скресла. Покупці нашої продукції в Росії платять в доларах. Якщо в рублях - то відповідно до курсу на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину ", - підкреслив Президент.