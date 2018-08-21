Українці в липні купили в банках максимальний за 3,5 роки обсяг валюти

10:14, 21 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, показник купівлі валюти за цей період перевищив попередній історичний максимум, зафіксований в грудні 2017 року на рівні 736,5 млн дол.

У той же час, показник продажу валюти населенням через банки продовжує перевищувати її купівлю, складаючи 135,3 млн дол. у липні і 1,370 млрд дол. з початку року.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році склала 2,4 млрд дол.

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