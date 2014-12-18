Рубль через прес-конференцію Путіна поводиться дуже нервово

На Московській міжбанківській валютній біржі сьогодні з самого ранку відбулося незначне зміцнення рубля.

Але чим ближче було до прес-конференції президента РФ Володимира Путіна, яка почалася о 11:00 за київським часом, тим швидше рубль знову почав падати, повідомляє ТСН.

Зокрема, станом на 10:18 за Києвом долар подорожчав на 2,46 рубля - до 62,68. Євро додав у ціні 1,4 рубля і досяг 76,50.

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