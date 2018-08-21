«Лото-Забава»: У літній акції виграно призів на 1 350 000 гривень!

Спекотна літня акція «Твоя ідеальна відпустка» добігла свого кінця.

Під час розіграшу 993-го тиражу «Лото-Забава», що відбувся 19 серпня 2018 року, визначився останній переможець акційного розіграшу «Твоя ідеальна відпустка».

Фінальний приз літньої акції «Твоя ідеальна відпустка» сумою 150 000 гривень дістався щасливчику, який придбав білет з числовою комбінацією 95476772 на фірмовому острівку «М.С.Л.», що знаходиться за адресою: м.Кропивницький, вул. Ю.Коваленка, 2-А. Спекотна літня акція «Твоя ідеальна відпустка» добігла свого кінця. Протягом дев‘яти тижнів у додаткових акційних розіграшах гравцями було виграно призів на 1 350 000 гривень.

19 липня на знімальний майданчик «Лото-Забава» завітав восьмий переможець літньої акції, щоб примірити стрічку «Молодець» та отримати призовий сертифікат на 150 000 гривень «відпускних». Пан Сергій з м.Сєвєродонецьк грає у «Лото-Забава» з далекого 2001 року, проте досі у акціях не був дуже активним гравцем. Уперше спробував свою удачу у зимових акційних розіграшах та продовжив в акції «Твоя ідеальна відпустка». Виграні гроші пан Сергій планує використати на відпочинок, адже вся сім‘я дуже полюбляє подорожувати: у планах поїздка взимку до Біловезької пущі.

Під час розіграшу 993-го тиражу були виграні 100 000 гривень у конкурсі «Багаті та Відомі». Фортуна посміхнулася пані Оксані – гравцю під №5 у червоному ряді. У «Лото-Забава» жінка грає близько двох років. За цей час дуже мріяла потрапити до студії і нарешті мрія справдилася. Виграні 100 тисяч гривень пані Оксана планує витратити на освіту доньки, яка навчається у юридичному ліцеї та мріє поступити до Академії МВС.

Під час «Великої гри» було виграно 200 000 гривень. Щасливчик придбав переможний білет №0061775 у Херсоні на фірмовому столі «М.С.Л.» у супермаркеті «Фреш» на вул.Іллюши Кулика, 114-Ж.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає всіх переможців тиражу та радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів.