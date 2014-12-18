Україна оцінює збитки від окупації Росією Криму в 1 трлн 80 млрд гривень

Міністр юстиції України Павло Петренко зазначає, що сума збитків України від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Зараз поки сформована цифра попередніх збитків, яка стосується Криму. Це більше трильйона гривень. Це 1 трильйон 80 мільярдів гривень, і чітко розуміємо, що необхідно рахувати збитки по сходу України", - сказав Петренко, відповідаючи на питання про загальну суму позовів проти Росії.

Уточнюючи збитки, завдані державі на сході, міністр зазначив, що "такий підрахунок ще не здійснювався, оскільки фізичного доступу до об'єктів для того, аби оцінити реальні збитки, немає".

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Як відомо, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і окупаційна влада Криму та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття Криму до складу Росії і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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В Україні з 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі. Згідно із законом, СЕЗ «Крим» запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та Севастополя.