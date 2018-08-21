Відомий банкір розповів, що відбувається на валютному ринку

За його словами, Україні потрібна підтримка МВФ для того, щоб не було різких коливань курсу.

Голова «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук вважає об'єктивною оцінку Національного банку України щодо стану валютного ринку сьогодні.

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Він зазначив, що сьогодні ситуація така, що навіть кілька зовнішніх угод компаній (в результаті яких їм потрібно або купити валюту на міжбанку, або навпаки, продати її) можуть істотно впливати на валютний ринок і курс гривні, як у бік зниження, так і зміцнення.

Таку думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

"Рекомендував би читати звіти НБУ, - а вони сьогодні дуже якісно і просто написані, - щоб зрозуміти без приховування про те, що відбувається з валютним ринком", - сказав банкір.

За його словами, Україні ще кілька років потрібна буде підтримка МВФ та інших подібних інститутів, які збалансували б зовнішні валютні зобов'язання країни і дозволили збільшити резерви.

Після цього, великі угоди вже не матимуть такого впливу на валютний ринок і не будуть призводити до різких коливань курсу.

"Така ймовірність і перспектива є, над нею, як я розумію, працюють. Наші інвестори і ми, як менеджмент (банку - ред.), закладаємо це як основний сценарій розвитку. Тому ми сподіваємося, що у нас буде достатньо інструментів, щоб врегулювати ці коливання на валютному ринку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк заявив про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні.