Депутати чекають Гонтареву в парламенті 25 грудня

Депутати Верховної Ради планують заслухати доповідь голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в парламенті в четвер, 25 грудня, о 12.30.

Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради України «Про заслуховування доповіді голови Національного банку України Гонтаревої В. О. про стан грошово-кредитної системи України, зареєстрованому на парламентському сайті 17 грудня (№1503).

«Заслухати доповідь голови Національного банку України Гонтаревої В. О. про стан грошово-кредитної системи України 25 грудня 2014 року о 12.30», - йдеться в проекті, розробленому народними депутатами Сергієм Рибалкою та Олегом Ляшком.

Як повідомлялося, напередодні парламентський комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності планував запропонувати парламенту заслухати доповідь голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у Верховній Раді, мотивуючи це незадовільним станом грошово-кредитного ринку і стрімкою девальвацією гривні, яка з початку року знецінилася до долара США за офіційним курсом майже в 2 рази.

Також голова комітету пропонував за результатами обговорення доповіді голови НБУ визнати її роботу незадовільною та звернутися до президента України Петра Порошенка з пропозицією ініціювати її відставку. Однак, за результатами обговорення комітет вирішив виключити цей пункт, оскільки Гонтарева не з'явилася на засідання банківського комітету Верховної Ради, незважаючи на запрошення депутатів, при цьому ініціювати відставку до заслуховування доповіді, як пояснили депутати, нелогічно.

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Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку Валерія Гонтарева неодноразово підкреслювала готовність доповісти Верховній Раді про стан справ на грошово-кредитному ринку і в банківському секторі країни, якщо отримає офіційне запрошення до парламенту.

Інформація про звільнення голови НБУ періодично з'являється в ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язане з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні. Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку.

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої 19 червня.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на сім років.