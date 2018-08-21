Прибрали п'ять нулів: Венесуела проводить одну з наймасштабніших деномінацій у світовій історії

Національна валюта Венесуели знецінюється на 96%. Новий деномінований болівар буде перейменовано в «суверенний болівар».

Якщо в п'ятницю, 17 серпня, офіційний курс долара, встановлений венесуельським Центробанком, становив близько 248 тис. боліварів за долар, то новий курс, який набрав чинності 20 серпня, еквівалентний 6 млн боліварів за долар — різниця в 24 рази, пише РБК.

Про валютну реформу оголосив президент країни Ніколас Мадуро в телезверненні на минулих вихідних. «Я хочу, щоб країна відновилася, і у мене є рецепт. Довіртеся мені», — передає його слова Reuters.

Мадуро повідомив, що уряд проводить деномінацію, в результаті якої у місцевих грошей приберуть п'ять нулів, і новий деномінований болівар буде перейменовано в «суверенний болівар».

Попередник Мадуро, Уго Чавес вже проводив деномінацію в 2008 році — тоді з банкнот прибрали три нулі. Курс нового болівара буде прив'язаний до венесуельської криптовалюти Petro: один петро дорівнюватиме вартості бареля венесуельської нафти ($60), або 3,6 тис. нових боліварів (360 млн до деномінації). Звідси виходить новий валютний курс — 6 млн старих боліварів за долар.

Новий курс близький до діючого в країні на чорному ринку неофіційного курсу, зазначає Reuters. За даними американського економіста, професора Університету Джонса Хопкінса Стіва Ханке, зараз на чорному ринку один долар коштує 6,67 млн боліварів. Саме від неофіційного курсу в реальності залежить ціноутворення на місцевому ринку, який відчуває гострий дефіцит багатьох товарів, у тому числі туалетного паперу.

В обігу повинні з'явитися нові купюри в 200 боліварів з портретом національного героя країни Франсиско де Міранди і 500 боліварів із зображенням самого Симона Болівара. Крім того, після тривалої перерви у Венесуелу повернуться монети. У понеділок, 20 серпня, венесуельські банки були закриті — готувалися до випуску в обіг «суверенного болівара».

Щоб послабити шок для населення, влада одночасно підвищила мінімальний розмір оплати праці в 60 разів — до 1,8 тис. нових боліварів в місяць, або $30 (з поточних $0,5). Однак ця міра може призвести лише до того, що місцеві підприємства будуть звільняти працівників.

Економісти сумніваються, що заходи влади дозволять оговтатися венесуельській економіці. «Масштабна девальвація і агресивне кредитно-грошове стимулювання за допомогою підвищення зарплат спровокує набагато шаленішу гіперінфляцію», — наводить Reuters слова венесуельського економіста консалтингової компанії Ecoanalitica Асдрубала Олівероса. «У Венесуели немає доларів, щоб запропонувати їх ринку для забезпечення заявленого обмінного курсу, тому болівар продовжить знецінюватися, а попит на долари для розрахунку за імпортні товари в країні, де свого практично нічого не виробляється, лише збільшить вартість американської валюти», — говорить Даллен.

Девальвація тільки підстьобне інфляцію, яка, за прогнозом МВФ, досягне цього року 1 млн відсотків, пише Bloomberg. У даний момент річна інфляція в країні становить 108 тис. відсотків, за даними індексу Bloomberg Café con Leche. За прогнозом S&P, падіння венесуельської економіки може припинитися в кращому випадку в 2019 році. У 2017 році ВВП країни впав на 14%, за даними МВФ, а цього року очікується скорочення на 18%. У лютому Венесуела була визнана «найнещаснішою» економікою світу четвертий рік поспіль, за даними рейтингу Bloomberg, що формується на основі прогнозів інфляції та безробіття на майбутній рік.