Споживчі настрої українців погіршилися – очікують падіння гривні

Очікування українців щодо курсу гривні в найближчі 3 місяці погіршилися.

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні знизився на 3,8 пункту порівняно з червнем - до 61,8.

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Про це свідчать дані щомісячного дослідження споживчих настроїв в Україні компанії GfK Ukraine.

За оцінками GfK, індекс повернувся на рівень квітня 2018 року за рахунок погіршення оцінки поточного становища та очікувань майбутнього особистого доходу.

Зокрема, індекс поточного становища знизився на 4,7 пункту - до 60,7, індекс економічних очікувань - на 3,2 пункту - до 62,6.

Водночас очікування українців щодо безробіття поліпшилися, і показник індексу знизився на 5,7 пункту - до 127,8.

Очікування українців щодо курсу гривні в найближчі 3 місяці дещо погіршилися: індекс девальваційних очікувань виріс на 3,4 пункту ─ до 154,2.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року - становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% на місяць раніше.

Індекс споживчої впевненості (Consumer Confidence Index, CCI) - індикатор, розроблений для вимірювання споживчої впевненості, визначеної як ступінь оптимізму щодо стану економіки, який населення висловлює через своє споживання і заощадження.