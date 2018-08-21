У Нацбанку розповіли, що врятувало гривню після чергового падіння

У НБУ відзначили, що поточного сприяє зміцненню гривні продаж бізнесом валюти для сплати податків. Також бізнес і банки задовольнили попит на валюту за попередні тижні.

Поточному зміцненню української гривні на валютному ринку сприяють продаж бізнесом валюти для сплати податкових платежів і задоволення попиту на валюту за попередні тижні.

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Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, переданому УНІАН.

«З другої половини дня п'ятниці курс зміцнюється. Зокрема, зміцненню гривні сприяє той факт, що підприємства продають валюту у зв'язку з періодом податкових платежів. Крім того, можна говорити, що за попередні тижні бізнес і банки задовольнили свої потреби у валюті, і відкладеного попиту поки що немає», - йдеться в коментарі.

Відзначається, що перевищення пропозиції валюти на ринку над попитом дало змогу Національному банку викупити надлишок валюти в обсягу близько 17 млн дол. для поповнення міжнародних резервів.

«Національний банк послідовно дотримується позиції, що його завдання - не утримувати курс гривні на певному рівні, а зменшити інтенсивність коливань курсу і, отже, запобігти погіршенню очікувань і формуванню ризиків для зниження інфляції до цілі», - наголосив в НБУ.

Регулятор нагадав, що минулого тижня щодня виходив на ринок з продажем валюти і загалом продав 215 млн дол., а з початку третього кварталу - близько 500 млн дол.

«Національний банк продовжує уважно стежити за розвитком ситуації на валютному ринку і готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції в разі необхідності, щоб не допускати різких «стрибків »курсу», - запевнили в НБУ.

У коментарі наголошується, що на сьогодні фундаментальних причин для знецінення гривні немає, про що і свідчить зміцнення курсу від другої половини дня п'ятниці після періоду її знецінення під впливом сезонних, ситуативних і психологічних чинників.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у п'ятницю, 17 серпня, підскочила до 28,15 грн, євро - до 32,15 грн.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні на середину торгів встановилися на рівні 27,69/27,72 грн/дол.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27, 6994 грн/дол.