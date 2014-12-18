Рубль не повірив Путіну і обвалився

У Москві в ці хвилини відбувається підсумкова прес-конференція президента Росії Володимира Путіна про "успіхи" за 2014 рік.

Як повідоляє ТСН, там він вихваляється про стабільність в економіці, прибутки і стверджує, що, мовляв, Кремль тримає ситуацію на валютному ринку на контролі. Проте валюта, напевно, ці слова Путіна "не чує" і знову почала дорожчати. І долар, і євро вже зросли на три рублі, у той час як російський рубль стрімко знецінюється.

Станом на 11:45 за київським часом на Московській міжбанківській валютній біржі долар зріс у ціні на 3,57 рубля - до 63,79. Євро додав 3,14 рубля і сягнув 78,24.

Читайте такожРубль через прес-конференцію Путіна поводиться дуже нервовоТим часом ЗМІ повідомляють, що російські банки "впали в кому" і Кремль шукає терміново трильйон рублів на їхню "реанімацію".