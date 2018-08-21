Пенсіонерам, які працюють, збережуть усі соціальні виплати - Мінсоцполітики

Як наголошують у міністерстві, пенсійна реформа ліквідувала всі обмеження щодо виплат пенсіонерам, які працюють.

Після проведення пенсійної реформи пенсіонерам, які працюють, не доведеться вибирати між пенсією і заробітною платою, повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

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«Упродовж двох місяців в деяких ЗМІ поширюється інформація, що нібито після проведення пенсійної реформи пенсіонерам, які працюють, доведеться обирати між пенсією і заробітною платою. При цьому робиться посилання на Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів України, їх посадових осіб. Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів і було проведено пенсійну реформу», - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що ні уряд, ні Мінсоцполітики не мають жодних планів щодо обмеження прав працюючих пенсіонерів.

Як наголошується в повідомленні, одним із результатів пенсійної реформи стало скасування 15-відсоткового зменшення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам з першого жовтня 2017 року.

Як повідомив УНІАН, податок на пенсії пенсіонерів, які працюють, у розмірі 15% було введено в 2014 році. В результаті кількість працюючих пенсіонерів, за інформацією директора з розвитку ресурсу пошуку роботи Work.ua, станом на вересень 2017 року зменшилася на 700 тисяч осіб - до 2,3 млн.

Верховна Рада ухвалила закон про загальне пенсійне забезпечення 3 жовтня 2017 року, а 11 жовтня він набув чинності.