Європейський інвестбанк виділяє Україні нові кредити на мільярд євро

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) затвердила рішення про надання Україні кредитів на загальну суму 1 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, кошти будуть виділені в рамках програми з надання Україні 3 млрд євро в 2014-2016 роках.

«Рада директорів затвердила нові кредити на загальну суму 1 млрд євро для України як частину пакета на 3 млрд євро спеціальних заходів для країни на період 2014-2016 років», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейський інвестиційний банк планує вкласти в економіку України близько 3 млрд євро упродовж найближчих трьох років.

Читайте такожЄвропейський інвестбанк може виділити Україні 200 млн євро кредиту на відбудову ДонбасуЄвропейський інвестиційний банк був створений у 1957 році, і сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандата Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які представляють значний інтерес для ЄС і його східних сусідів у таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної і економічної інфраструктури, зміна клімату.

За оцінкою Міжнародного валютного фонду, опублікованою в газеті Financial Тimes, Україні буде потрібно в 2015 році до 15 млрд дол.