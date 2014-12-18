Нацбанк пояснив, як материковій Україні розраховуватися із суб'єктами Криму

Національний банк України дозволяє розрахунки між компаніями материкової України і суб'єктами Криму за поточними торговельними операціями в гривнях та іноземній валюті, включаючи російський рубль.

Про це йдеться в постанові НБУ №810, яку має УНІАН, якою регулятор доповнює свою постанову про застосування окремих норм валютного законодавства при режимі тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим».

«Розрахунки між юридичними особами (фізичними особами-підприємцями), які зареєстровані на материковій території України, та суб'єктами Криму за поточними торговельними операціями здійснюються в іноземній валюті та/або гривні», - йдеться в документі.

При цьому, трактування терміна «іноземна валюта» як валюта першої та другої груп класифікатора НБУ, до яких належать і російські рублі, залишається незмінною.

Згідно з постановою, якщо переказ здійснюється резидентом в гривнях, то банки перераховують ці кошти через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях.

Цією ж постановою Нацбанк скасував своє рішення про визнання нерезидентами переселенців з АР Крим, які проживають на материковій частині України, визначивши для них як місце проживання адресу, вказану в довідці про реєстрацію.

Постанова набирає чинності з дня опублікування.

Читайте такожНацбанк прирівняв жителів та підприємства окупованого Криму до нерезидентів

Як повідомляв УНІАН. Національний банк у листопаді цього року заборонив залучення депозитів і видачу кредитів у російських рублях на території України, зобов'язавши банки призупинити здійснення операцій за відкритими рахунками юридичних осіб на території ВЕЗ «Крим» та вжити заходів щодо закриття таких рахунків.

Також регулятор заборонив переміщення готівки російських рублів через адміністративний кордон вільної економічної зони «Крим», крім переміщення фізичними особами суми не більшої за еквівалент 10 тис. грн.

Дії регулятора зумовлені вступом у дію закону про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Раніше, з 7 травня Нацбанк заборонив українським банкам працювати в Криму до закінчення російської окупації, а з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та АР Крим.

В результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.