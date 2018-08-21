Генпрокуратура розслідує втрати Мінфіном коштів у банках-банкрутах

За інформацією прокуратури, Мінфін не вжив своєчасних заходів для включення його до реєстру кредиторів банків «Надра», «Кредитпромбанк», «Фінанси і Кредит».

Генеральна прокуратура України розслідує втрати Міністерством фінансів кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку у збанкрутілих банках «Надра», «Кредитпромбанк», «Фінанси і Кредит».

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Як випливає з рішення Печерського районного суду Києва, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, йдеться про досудове розслідування в кримінальному провадженні з низки угод між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позик, на виконання яких Мінфін уклав угоди з банками «Надра», «Кредитпромбанк», «Фінанси і Кредит».

Відзначається, що впродовж 2014-2016 років до Міністерства фінансів надходили листи банківських установ про неможливість виконання чергових платежів через важке фінансове становище, а також листи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про початок ліквідації цих банків.

«Співробітниками Міністерства фінансів України після отримання зазначених листів не було вжито жодних заходів щодо забезпечення права внесення вимог Міністерства фінансів до відповідних реєстрів кредиторів або безспірного списання грошових коштів у повному обсягу за допомогою Національного банку», - йдеться в документі.

Посилаючись на інформацію Генпрокуратури, суд зазначив, що Фонд гарантування отримав листа з проханням включити Міністерство фінансів до реєстру кредиторів майже через рік після отримання інформації про початок ліквідації банків, проте Фонд відмовив у зв'язку з порушенням термінів.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року. Його основним власником була структура Group DF Дмитра Фірташа. Національний банк ухвалив рішення про ліквідацію банку в червні 2014 року.

Процедура ліквідації «Кредитпромбанку» почалася в червні 2015 року. Банк працював на ринку України з 1997 року. Його власником з березня 2013 року був власник «Дельта Банку» Микола Лагун.

Банк «Фінанси та Кредит» працював на ринку України з 1990 року. Основними акціонерами банку були компанії, підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго. Національний банк ухвалив рішення про ліквідацію банку в грудні 2015 року.

Метою діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку є скорочення масштабів бідності в країнах із середнім рівнем доходів і в кредитоспроможних бідних країнах, сприяючи сталому розвитку шляхом надання позик, гарантій, продуктів для управління ризиком, аналітичних і консультаційних послуг. Створений у 1944 році МБРР побудовано як свого роду кооператив, що належить 185 державам-членам і використовується ними.