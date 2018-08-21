Митниці виявили порушень на понад мільярд гривень

Кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 55% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Протягом січня-липня митниці Державної фіскальної служби виявили понад 27 тисяч порушень митного законодавства, вартість предметів правопорушень у яких становила 1,3 млрд грн.

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Про це повідомив директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Василь Поїзд, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 55% порівняно з відповідним періодом минулого року, а з незаконного обігу вилучено предмети правопорушень вартістю понад 474 млн гривень.

«Найчастіше вилучалися промислові товари. За зазначений період припинено незаконне переміщення таких товарів на суму понад 236,5 млн грн. Крім того, вилучено транспортних засобів вартістю понад 115,8 млн грн, продовольчих товарів - 73,5 млн грн, валюти - 48,4 млн грн», - цитує Поїзда прес-служба ДФС.

Крім того, за результатами міжнародної взаємодії за сім місяців цього року митниці порушили майже 400 справ про порушення митних правил на суму 399 млн грн, а також встановили несплату більш як 16,6 млн грн обов'язкових митних платежів.

Як повідомляв УНІАН, надходження митних платежів до державного бюджету за січень-липень 2018 року становлять 195,3 млрд грн, що на 15%, або на 25,9 млрд грн перевищує показник за аналогічний період попереднього року.