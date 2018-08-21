Гривня на міжбанку відновила падіння після вчорашнього зміцнення
У вівторок, 21 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 27,71/27,76 грн/дол.
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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок нижчі за рівень відкриття торгів, тобто, гривня відновила падіння, практично відігравши вчорашнє зміцнення на 9 копійок.
Котирування гривні щодо євро перебуває на рівні 31,89/31,93 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,6994 грн/дол.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2770.9475 (21 серпня – 2769.6680)
100 EUR – 3187.1438 (21 серпня – 3162.9609)