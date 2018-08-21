НАБУ назвало країни, в яких ховають гроші українські корупціонери

Бюро встановило 23 країни, де зареєстровані задіяні в реалізації корупційних злочинів в Україні компанії.

Станом на 30 червня детективи Національного антикорупційного бюро України встановили щонайменше 23 країни на трьох континентах, де зареєстровані компанії, залучені до реалізації корупційних злочинів в Україні.

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Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2018 року, опублікованому на сайті Бюро.

"Станом на 30 червня 2018 року понад 30 осіб, підслідних НАБУ та, на думку детективів, причетних до зловживань, переховуються від слідства за кордоном. При чому близько половини з них, за даними слідства, — на території Російської Федерації. Ще три особи переховуються, ймовірно, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим", - йдеться у документі.

Зазначається, що роль посередника для виведення коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних корупційних правопорушень в Україні, у більшості корупційних схем, викритих детективами НАБУ, виконують компанії, зареєстровані за кордоном.

"На переконання детективів, спрощена система реєстрації, ускладнений порядок розкриття інформації та високий ступінь конфіденційності — ключові критерії, за якими обирають місце «прописки» таких структур українські корупціонери", - поінформували в НАБУ.