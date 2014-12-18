Влада РФ може загнати бюджет у дефіцит, витративши 1 трлн рублів на порятунок банків

Російська влада може виділити до 1 трильйона рублів на капіталізацію російських банків через випуск облігацій федеральної позики, заплативши за це дефіцитом бюджету у 2014 році в розмірі близько 0,8-0,9 відсотка ВВП, повідомляє Рейтер.

"З метою підтримки стабільності банківської системи та захисту законних інтересів вкладників і кредиторів банків... передбачається наділити державну корпорацію Агентство зі страхування внесків правом здійснювати заходи щодо підвищення капіталізації російських банків", - йдеться в пояснювальній записці до проекту про зміни до бюджету.

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Уряд має право внести майновий внесок у капітал АСВ в розмірі до 1 трильйона рублів шляхом передачі облігацій федеральної позики, які внесено в капітал банків в обмін на субординовані кредити, бонди, а також привілейовані акції банків.

Проект змін до бюджету 2014 року передбачає збільшення витрат і обсягу внутрішніх запозичень на відповідну суму випуску облігацій федеральної позики.

Голова департаменту Мінфіну РФ Максим Орєшкін сказав, що дефіцит бюджету в цьому випадку становитиме 0,8-0,9 відсотка.

Раніше Росія планувала закінчити цей рік з профіцитом в 0,4 відсотка.

Інструмент докапіталізації банків через облігації федеральної позики був запасним варіантом під час кризи 2008-2009 років, але не був задіяний, оскільки банкам не подобалася схема, що передбачає обмін держпаперів тільки на привілейовані акції. Механізм облігацій федеральної позики був задіяний для порятунок Банку Москви, якому АСВ виділило кредит на їх покупку, і переоцінка держпаперів дозволила банку закрити "дірку" в капіталі.

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Джерело, знайоме з ситуацією, сказало, що це "безгрошова" схема.

"Мінфін вносить у капітал АСВ папери, які держкорпорація може внести в капітал банку шляхом обміну на субординовані бонди або акції банків... це будуть звичайні папери, які банки зможуть використовувати на свій розсуд", - сказав він.

За словами джерела, в першу чергу цей механізм буде використаний для здорових банків, а не для санацій.

Дума розгляне цей законопроект 19 грудня.