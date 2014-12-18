НБУ вчора надав банкам 3 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 12 банкам на 1 день під 17,5% річних на 1,999 млрд грн, 20 банкам на 44 дні під 19,50% на 1 млрд грн.

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Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,294 млрд грн 13 банкам на один день під 7,5% річних, на 1,754 млрд грн 6 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 3 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 7,744 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 22,7%, у т. ч. за кредитами овернайт - 21,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 16 грудня надав банкам рефінансування на суму 4,515 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,212 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,073 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 23,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,0% річних.