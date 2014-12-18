ЄБРР виділить 1,5 млн євро на гранти малому і середньому бізнесу України

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2015 році виділить 1,5 млн євро на гранти малому і середньому бізнесу України, а також готовий збільшити цю суму за наявності великого попиту з боку відповідних підприємств.

Про це на прес-конференції в Києві повідомила голова регіональної програми ЄБРР з підтримки малого бізнесу в Україні, Молдові та Білорусі Стелла Мельник.

«У 2014 році гранти отримали 95 українських підприємств. Наступного року ми плануємо збільшити це число до 110», - сказала Мельник.

Головними критеріями для отримання грантів є кількість працівників до 250 осіб, прозора структура власності, в якій понад 50% становлять резиденти України, які не займають керівних посад в органах державної влади, і чітке бачення слабких місць свого бізнесу, на усунення яких і мають бути спрямовані грантові гроші.

Обсяг одного гранту не перевищуватиме 10 тис. євро і зможе становити від 50% до 75% вартості проекту, на який він залучений.

Механізм освоєння отриманих коштів включатиме обов'язкове звернення до консалтингової компанії, яка повинна визначити необхідні заходи щодо поліпшення бізнес-процесів і оцінити вартість проекту.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готові збільшити фінансову та консультаційну підтримку України, але за умови виконання плану реформ і подолання корупції.

Світовий банк і ЄБРР поряд з Міжнародним валютним фондом є ключовими і основними кредиторами України.

У березні поточного року в ЄБРР наголошували, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому наголошувалося, що сума кредитування може бути більшою, якщо «дасть змогу економічна ситуація».