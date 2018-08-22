Гройсман обіцяє позбавити Україну "фінансової залежності" у найближче десятиліття

За словами прем'єр-міністра, «наша економіка повинна бути сильною і здатною самостійно обслуговувати наші борги і зменшувати їх».

Україна повинна в найближче десятиліття позбутися залежності перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми повинні зробити все, щоб найближчим часом, в найближче десятиліття позбутися фінансової залежності. Наша економіка має бути міцною і спроможною самостійно обслуговувати наші борги і зменшувати їх. Все те, що залишиться в українському бюджеті, має бути справедливо розподілено між тими, хто цього потребує, і на модернізацію України», - сказав він.

Раніше прем'єр заявив, що через безвідповідальну політику керівництва країни з 2005 по 2013 рік найближчим часом Україна має повернути близько 30 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 млрд дол., з яких 46 млрд дол. було залучено в 2007-2014 роках.