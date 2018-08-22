Великий банк тимчасово відключив платіжні картки

Тимчасова затримка карткових платежів зачепить 1,766 млн активних карт банку.

"Альфа банк" переходить на власний процесинг, у зв'язку з чим 22 серпня будуть неможливі будь-які операції за картковими рахунками, повідомляє прес-служба фінустанови.

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"22 серпня з 9:00 тимчасово недоступні операції за платіжними картками банку. До кінця дня ми повністю відновимо активність карт і всіх систем", - повідомили в прес-службі.

Протягом 22 серпня будуть недоступні будь-які операції за платіжними картками банку, у тому числі розрахунки в торговельно-сервісній мережі, зняття готівки та поповнення карток, перекази з картки на картку; будуть тимчасово відключені інтернет-банкінг " My Alfa-Bank і мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine.

Також, 21-22 серпня тимчасово відключений сервіс встановлення та зміни PIN-коду за карткою банку.

Відділення банку 22 серпня працюватимуть у стандартному режимі, але не надаватимуть послуги, пов'язані з використанням платіжних карток.

Тимчасова затримка карткових платежів зачепить 1,766 млн активних карток «Альфа-Банку», що становить 5% від загальної кількості активних карток в Україні.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.