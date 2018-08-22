Кабмін прийняв стратегію, яка повинна допомогти країні вийти з «боргового ярма»

Стратегія передбачає зниження держборгу до ВВП до кінця цього року до 60%, наступного – до 52%, до кінця 2020 року – до 49% ВВП.

Кабінет міністрів України ухвалив трирічну стратегію управління державним боргом, яка передбачає зниження показника держборгу до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.

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Як зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення стратегії, залучення запозичень необхідне для розвитку економіки, проте в подальшому Україна повинна позбутися боргової залежності.

За його словами, в 2005 році держборг становив 12,5 млрд дол., або 14,3% ВВП, а в 2013 році зріс до 60 млрд дол., або на 48 млрд дол., до катастрофічної суми для українського бюджету і громадян країни.

«Ми лише на обслуговування витрачаємо 130 млрд грн щорічно. Лише обслуговування за відсотками», - підкреслив глава уряду.

Представляючи стратегію, виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова відзначила, що вона передбачає зниження держборгу до ВВП до кінця цього року до 60%, наступного року - до 52%, до кінця 2020 року - до 49% ВВП.

Крім того, стратегія передбачає більш рівномірний графік погашення боргу з подовженням строків, залучення більш довгострокового пільгового фінансування, збільшення частки держборгу в національній валюті та розвиток відносин з інвесторами.

«Державний борг до ВВП знизився до 61,5% на кінець 2017 року, і ми бачимо зараз зниження вже до більш здорового рівня в 60% ВВП», - сказала Маркарова.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України в першому півріччі знизився на 0,02% - до 76,29 млрд у доларовому еквіваленті, на 6,7% - до 1,998 трлн у гривневому еквіваленті.

У 2017 році державний та гарантований державою борг України зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.