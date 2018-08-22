Багата країна: в Міноборони не рахували витрат на парад до Дня Незалежності

У міністерстві пояснили, що в проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.

Міністерство оборони не виділяло додаткових коштів на проведення військового параду до Дня Незалежності у столиці, а загальної суми коштів на проведення параду у відомстві назвати не можуть.

Про це у коментарі «Українській правді» розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Цих коштів ніхто не рахував… Скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму… такої інформації у нас немає", - зазначив він.

За словами Мотузяника, у проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.

Минулого тижня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати військовий парад у Вашингтоні до дня ветеранів та річниці завершення Першої світової війни 11 листопада. За його словами, вартість заходу виявилася «абсурдно високою».

При цьому, Трамп допустив, що парад, можливо, все ж відбудеться наступного року, а також зазначив, що зараз для ЗС США можна придбати більше винищувачів.

Нагадаємо, у центрі Києва в День Незалежності відбудеться військовий парад. Планується, що в ньому візьме участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць військової техніки. Генеральну репетицію проведуть сьогодні, 22 серпня.

У Міноборони зазначали, що всього Хрещатиком пройдуть 24 парадних розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, які виконують завдання з охорони й оборони України. Крім того, в параді візьмуть участь 300 іноземних військових з 18 країн.