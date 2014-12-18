Нацбанк сьогодні підвищив офіційний курс гривні

Національний банк України сьогодні, 18 грудня, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,7685 грн/дол., що на 1 копійку вище вчорашнього значення і, водночас, останнього історичного мінімуму на рівні 15,7789 грн/дол.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97,35% (на 7,78 грн), або в 1,97 разу.

Сьогодні, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів зміцнилися до 16,04/16,32 грн/дол. з 16,12/16,52 грн/дол. на відкритті торгів.

Середньозважений курс гривні станом на 13:30, за даними Національного банку, становив 15,8860 грн/дол., на цей час було укладено 48 угод на 12,79 млн дол.

Читайте такожРубль не повірив Путіну і обваливсяЯк повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже вдвічі.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже втричі - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.