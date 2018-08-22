Гройсман анонсував чергову концепцію реформи митниці

За словами прем'єра, запропонована модель реформи відомства буде ефективною.

Найближчим часом Міністерство фінансів України представить своє бачення реформи Державної фіскальної служби, заявив на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Реформа митниці - це компетенція Міністерства фінансів, міністр фінансів цим питанням опікується дуже серйозно. Ми найближчим часом вийдемо з конкретними пропозиціями системної реформи, а не говорильні, яку ми чуємо, й запропонуємо модель, яка буде ефективною», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план щодо боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав співробітникам Національної поліції право цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Прем'єр-міністр Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим від реальної вартості; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який дозволяє приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли за допомогою симуляції порушень і подальшого рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного пального під виглядом «Євро-4».

Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна й розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 млрд грн.