Рішення Банку Росії підвищити ключову ставку посилить рецесію в РФ - Fitch

15:17, 18 грудня 2014
Фінанси
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Екстремальна волатильність курсу рубля та різке зростання процентних ставок підвищили ризики для економіки РФ у 2015 році.

REUTERS

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch, передає Прайм.

На думку експертів агентства, рішення Банку Росії підвищити ключову ставку до 17% посилить рецесію в Росії на тлі низьких цін на нафту.

Ще до підвищення ставки агентство Fitch прогнозувало, що ВВП РФ у 2015 році може знизитися на 2,8% за середньої ціни на нафту на рівні 66 доларів за барель.

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Перегляд рейтингу РФ Fitch планує провести у січні 2015 року відповідно до правил перегляду рейтингів кожні 6 місяців. Тим не менше, у Fitch вважають, що російський суверенний і зовнішній баланси підтримують рейтинг на поточному рівні BBB із "негативним" прогнозом, а бюджет виграє від ослаблення рубля, враховуючи поточний бюджетний профіцит.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські банки через падіння рубля перестали кредитувати один одного.

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