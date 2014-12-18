Заплатили за Крим: реальні доходи росіян різко знизилися

За даними Росстату, реальні грошові доходи населення Росії в листопаді впали на 4,7% до листопада 2013 р., за січень - листопад - на 0,3%. Спад реальних доходів (з урахуванням інфляції) фіксувався і за підсумками півріччя - на 0,2%, потім їхнє зростання залишалося трохи вище нуля. 11 місяців - це майже річний результат. Такого результату не було навіть під час кризи 2009 р.: тоді реальні доходи населення зросли на 2,1%, пишуть «Ведомости».

Інфляція в листопаді становила 9,1% (за січень - листопад - 7,5%), її темпи прискорилися в порівнянні з жовтнем в 1,6 разу, а з грудня прискорилися ще. До 15 грудня інфляція становила 9,7%, за тиждень по 15 грудня набравши 0,4%, - останній раз такий темп був у липні 2013 р., коли разово індексувалися тарифи. Середньодобове зростання цін за два грудневі тижні більш ніж утричі перевищило темпи грудня 2013 р. Інфляційний шок спровокований девальваційним: за листопад долар подорожчав з 42 до 50 руб., вчора на 19.00 коштував 64,95 руб., переживши два дні колапсу, коли курсові стрибки за лічені години досягали майже 40%.

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Падіння реальних доходів - це тенденція, яка буде тільки посилюватися, вважають експерти. Причини - розгін інфляції, завершення циклу підвищення зарплат в держсекторі, зниження темпів індексації зарплат бюджетникам і рецесія економіки, що позбавляє зарплати перспектив зростання. Зростання реальних зарплат в листопаді залишилося вище нуля, але, ймовірно, стане негативним в найближчі місяці, оскільки інфляція наближається до двозначної цифри.

У 2009 р. були резерви і уряд «відкупився» від кризи, підтримавши і рубль, і населення. Але зараз ситуація інша: і грошей немає, і обіцянок теж. У бюджеті-2015 передбачено призупинення виконання президентських соціальних указів, темпи індексації зарплат бюджетників - 4,5-5%.

Дестабілізація валютного ринку, спад цін на нафту за підсумками листопада відбилися і на інших макропоказників: промисловість скоротилася вперше з початку року, капітальні інвестиції впали майже на 5% (мінус 2,8% за 11 місяців).

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Теоретично падіння рівня життя може викликати падіння популярності влади, але на практиці це навряд чи відбудеться. «Більшість зможе і потерпіти», - вважає головний економіст ФГ БКС Володимир Тихомиров. - Влада ж буде всі економічні проблеми відносити не до своїх помилок, а пояснювати підступами зовнішніх ворогів, така стратегія перенаправлення невдоволення зовні може успішно працювати досить довго, вважає він: «Це не означає, що Болотна, куди виходили 100 000-120 000 людей, не може повторитися, але масових протестів не буде».

Економічна нестабільність - результат політичних рішень Москви, а жителі Росії, які раділи приєднанню Криму, повинні розділити наслідки з керівництвом країни, заявив губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов: «Ми ж всі аплодували, ми ж всі говорили, що здорово, Крим наш. Значить, ми повинні розділити не тільки цю відповідальність, але і цю ношу, ці втрати».