Вкладникам банку сина Януковича, що потрапив під санкції, виплатять 55 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг відшкодування вкладникам «Всеукраїнського банку розвитку», що належить синові екс-президента України Олександру Януковичу, в 55,475 млн грн, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, загальний обсяг коштів фізичних осіб у банку на 11 грудня становив 1,935 млрд грн, таким чином, відшкодування вкладникам банку, за оцінками фонду, складе лише 2,87% цієї суми.

Нагадаємо, що Фонд гарантування не відшкодовує кошти власникам ощадних сертифікатів на пред'явника, вкладів у банківських металах і вкладів, що перевищують розмір гарантованого відшкодування 200 тис. грн.

Також повідомляється, що фонд шукає потенційних інвесторів, які можуть бути залучені до виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому. Фонд приймає заявки від банків на участь у конкурсі до 16.00 26 грудня.

Читайте такожБанк сина Януковича визнали неплатоспроможним через санкції ЄСЯк повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

У свою чергу, група компаній «МАКО», яка володіє банком і належить синові екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк перебуває в складній ситуації в результаті втрати відділень у Криму та на сході України, у зв'язку з чим вона розраховувала на підтримку регулятора.

«Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи великих фінустанов. За час перебування президента Януковича при владі активи банку збільшилися майже в 13 разів.