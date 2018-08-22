Гройсман: співпраця з МВФ допоможе Україні уникнути дефолту

За словами прем'єра, невиплата попередніх боргів загрожує країні зупиненням виробництва, девальвацією гривні та інфляцією.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає за необхідне продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом для уникнення дефолту. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

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«Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинення виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно вберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі. Далі - потрібно нарощувати економіку», - написав він.

При цьому прем'єр не повідомив, чи прийнято якесь рішення щодо виконання вимог МВФ для отримання нового траншу кредиту у вигляді підвищення ціни на газ для населення або перегляду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.