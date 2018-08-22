Євро вище 32 гривень: Нацбанк різко опустив офіційний курс нацвалюти

Офіційний курс НБУ на 23 серпня: 100 USD – 2788.5488 грн; 100 EUR – 3239.1783 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, що врятувало гривню після чергового падіння

100 USD США – 2788.5488 (22 серпня – 2770.9475)

100 EUR – 3239.1783 (22 серпня – 3187.1438)

У середу, 22 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,83/27,86 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 4 копійки вищі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,29/32,32 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,8933 грн/дол.