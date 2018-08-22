Скандал із крадіжкою 37 контейнерів: начальника Одеської митниці усунули від роботи

При цьому голова ДФС заявив про причетність до розкрадання групи, до складу якої входить працівник підрозділу Генеральної прокуратури.

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан усунув керівника Одеської митниці Олександра Власова від виконання обов'язків на час службового розслідування за фактом розкрадання 37 контейнерів з нерозмитненим товаром орієнтовною вартістю 150 млн грн.

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Про це керівник служби заявив на брифінгу, передає прес-служба ДФС.

При цьому він звернув увагу на те, що під час оперативно-розшукових заходів встановлено причетність до розкрадання відомої в певних колах групи, до складу якої входить працівник підрозділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за роботою митниць і останнім часом перебуває на лікарняному.

«Враховуючи те, що у мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину співробітників Генеральної прокуратури України, я звертаюся із заявою в НАБУ про проведення неупередженого розслідування з цього приводу. Всі матеріали, які сьогодні є в розпорядженні ДФС, ми готові надати», - цитує Продана прес-служба ДФС.

В. о. голови ДФС заявив, що він неодноразово інформував керівництво Генпрокуратури про факти незаконної діяльності даного співробітника.

Згідно з повідомленням, за результатами проведених заходів ДФС виявила і вилучила викрадений товар на різних ринках України, зокрема, у Харківській і Одеській областях.

Як зазначив присутній на брифінгу начальник Одеської митниці Олександр Власов, саме його підопічні визначили відповідні ризики і взяли зазначені контейнери на контроль.

«Ще до рішення суду ми вилучили 5 контейнерів і склали протоколи про порушення митних правил. Потім, за рішенням суду, всі 37 контейнерів були арештовані, і з невідомих причин слідчими було прийнято рішення про розміщення їх на митних складах, але надано на відповідальне зберігання товариству, яке має складські приміщення не в зоні діяльності Одеської митниці», - цитує Власова прес-служба ДФС.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом Міністерство фінансів України представить своє бачення реформи Державної фіскальної служби, про що сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.