Скандал із крадіжкою 37 контейнерів: начальника Одеської митниці усунули від роботи

18:33, 22 серпня 2018
Фінанси
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Начальника Одеської митниці усунули від роботи / фото УНІАН

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан усунув керівника Одеської митниці Олександра Власова від виконання обов'язків на час службового розслідування за фактом розкрадання 37 контейнерів з нерозмитненим товаром орієнтовною вартістю 150 млн грн.

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Про це керівник служби заявив на брифінгу, передає прес-служба ДФС.

При цьому він звернув увагу на те, що під час оперативно-розшукових заходів встановлено причетність до розкрадання відомої в певних колах групи, до складу якої входить працівник підрозділу Генеральної прокуратури України, який здійснює нагляд за роботою митниць і останнім часом перебуває на лікарняному.

«Враховуючи те, що у мене є всі підстави стверджувати про причетність до даного злочину співробітників Генеральної прокуратури України, я звертаюся із заявою в НАБУ про проведення неупередженого розслідування з цього приводу. Всі матеріали, які сьогодні є в розпорядженні ДФС, ми готові надати», - цитує Продана прес-служба ДФС.

В. о. голови ДФС заявив, що він неодноразово інформував керівництво Генпрокуратури про факти незаконної діяльності даного співробітника.

Згідно з повідомленням, за результатами проведених заходів ДФС виявила і вилучила викрадений товар на різних ринках України, зокрема, у Харківській і Одеській областях.

Як зазначив присутній на брифінгу начальник Одеської митниці Олександр Власов, саме його підопічні визначили відповідні ризики і взяли зазначені контейнери на контроль.

«Ще до рішення суду ми вилучили 5 контейнерів і склали протоколи про порушення митних правил. Потім, за рішенням суду, всі 37 контейнерів були арештовані, і з невідомих причин слідчими було прийнято рішення про розміщення їх на митних складах, але надано на відповідальне зберігання товариству, яке має складські приміщення не в зоні діяльності Одеської митниці», - цитує Власова прес-служба ДФС.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом Міністерство фінансів України представить своє бачення реформи Державної фіскальної служби, про що сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Теги: #Одеса#контрабанда