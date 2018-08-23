Аналітики JPMorgan назвали 2018 рік "втраченим" для євро

Аналітики банку знизили прогноз по євро на кінець року до $1,12 (наразі $1,16).

Аналітики JPMorgan не чекають відновлення євро до наступного року і вважають 2018 рік "втраченим" для європейської валюти.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на доповідь банку, одним із авторів якої є аналітик Пол Меггесі, передає РБК.

Аналітики банку знизили прогноз по євро на кінець року до $1,12 (наразі $1,16). Раніше курс євро до долара прогнозувався на рівні $1,20. Скорочення склало близько 5%.

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Криза на ринках, що розвиваються нашкодила валюті, але "оцінка перспектив євро в будь-якому випадку була б вразливою" у зв'язку з тим, що економіка єврозони не змогла показати впевненого відновлення після падіння в першому кварталі.

Ще одним фактором, що впливає на курс, аналітики назвали стурбованість інвесторів майбутніми переговорами по бюджету в Італії.

Існує ризик, що євро може протестувати позначку в $1,10, якщо умови на ринках, що розвиваються продовжать погіршуватися і попит на долари посилиться для скорочення боргового навантаження.

Тим не менш, аналітики очікують відновлення європейської валюти в 2019 році. Втім, прогноз щодо майбутнього зростання знову «урізаний» з $1,23 до $1,19 на 3 квартал 2019 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина і Франція домовилися про намір створити єдиний бюджет єврозони паралельно з існуючим бюджетом ЄС.