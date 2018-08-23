Мінекономрозвитку підрахувало рівень тіньової економіки в Україні

У першому кварталі 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становив 33% від офіційного ВВП.

Рівень тіньової економіки в першому кварталі 2018 року знизився на 4 п.п. порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 33% від офіційного валового внутрішнього продукту.

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Про це йдеться в звіті, який підготував департамент економічної стратегії і макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомляє прес-служба МЕРТ.

Як зазначили в Мінекономрозвитку, детінізація вітчизняної економіки стала можливою завдяки збереженню головних ознак макроекономічної стабільності і позитивних економічних тенденцій в умовах реалізації політики, яка спрямована на розширення внутрішнього попиту, чому сприяли підвищення доходів населення і сприятливі зовнішні умови. Крім того, позитивним чинником стали зміцнення інвестиційної складової економічного зростання в умовах продовження економічних реформ, збереження високого рівня ділової активності бізнесу та поліпшення очікувань.

«Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни і наявність непідконтрольних владі територій, утворених в ході військової агресії на території країни», - сказано в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку оцінило рівень тіньової економіки в Україні в 2017 році на рівні 31% ВВП.