Котирування гривні на міжбанку зросли до 16,45 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися і проглядається тренд до зниження курсу долара.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,89/20,19 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2719/0,2785 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,7059 грн/дол., до цього часу було укладено 202 угоди на 210,35 млн дол.

Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку котирування гривні знизилися до 16,55 за долар.

Також повідомлялося, що Національний банк сьогодні, 18 грудня, від 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7685 грн/дол., що на 1 копійку вище від вчорашнього значення і водночас останнього історичного мінімуму на рівні 15,7789 грн/дол.

Нацбанк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і внаслідок цього гривня від початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.