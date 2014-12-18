Прем'єр Білорусі поскаржився на втрату $739 млн на торгівлі з Росією

"За підсумками 11 місяців поточного року є певне зростання нашої економіки. Але уряд турбує ситуація в російській економіці. На російському напрямку ми вже втратили $739 млн", - заявив прем'єр Білорусі журналістам, передає ТАСС.

За словами М'ясниковича, ці втрати Білорусь заміщує експортом в інші країни, "Уряд і надалі буде займатися диверсифікацією експорту", - зазначив прем'єр.

Раніше російський посол у Мінську Олександр Суріков оцінив втрати у взаємній торгівлі в $1,7 млрд до рівня 2013 року, до $38,7-39 млрд. На зниження обсягів товарообігу вплинуло кілька об'єктивних і суб'єктивних чинників, у т. ч. падіння цін на нафту і скорочення попиту на російському ринку.

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За даними Белстату, ВВП у січні-листопаді збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання випуску промислової продукції за 11 місяців склало 2,2%, виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося на 2,3%

Білоруський уряд у прогнозі соціально-економічного розвитку на 2015 рік врахував економічну ситуацію в Росії, основного торгово-економічного партнера, і динаміку світових цін, заклавши зростання ВВП у межах 0,2-0,7% і зниження експорту на 3,6%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Білорусі складе 3,3-3,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь в односторонньому порядку відновила митний контроль на кордоні з Росією.

Також повідомлялося, що контроль Росією транзиту з Білорусі ставить під сумнів сенс існування МС.