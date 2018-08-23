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Кабмін почав підготовку для отримання чергового траншу МВФ

13:57, 23 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України почав підготовку для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, уповноваживши керівника Міністерства фінансів Оксану Маркарову підписувати векселі на користь МВФ.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України №565-р, оприлюдненому на сайті уряду.

Згідно з документом, Маркарова уповноважена підписувати непереказні, безпроцентні векселі в національній валюті на користь МВФ за програмою «стенд-бай» і програмою розширеного фінансування в частині сум запозичень, що зараховуються до державного бюджету.

Довідка УНІАН. Нинішня програма України й МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

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Теги: #МВФ#Кабмін#Мінфін