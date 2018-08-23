Кабмін почав підготовку для отримання чергового траншу МВФ

Керівника Мінфіну уповноважили підписувати векселі на користь Фонду.

Кабінет міністрів України почав підготовку для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, уповноваживши керівника Міністерства фінансів Оксану Маркарову підписувати векселі на користь МВФ.

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Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України №565-р, оприлюдненому на сайті уряду.

Згідно з документом, Маркарова уповноважена підписувати непереказні, безпроцентні векселі в національній валюті на користь МВФ за програмою «стенд-бай» і програмою розширеного фінансування в частині сум запозичень, що зараховуються до державного бюджету.

Довідка УНІАН. Нинішня програма України й МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.