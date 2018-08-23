Колишніх топ-менеджерів банку «Національний кредит» звинуватили у крадіжці майже 600 мільйонів

Поліція оголосила про підозру ряду колишніх топ-менеджерів банку. Основним власником фінустанови був Андрій Оністрат.

Національна поліція України оголосила про підозру колишньому голові наглядової ради, голові правління, раднику голови правління і спеціалісту відділу банку «Національний кредит».

Читайте такожЛіквідацію банку "Національний кредит" продовжили ще на рік

Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поліція за сприяння Фонду довела причетність цих осіб до скоєння кримінального злочину.

За інформацією Фонду, зазначені особи завдали банку збитків на 597 млн грн з використанням коррахунку, відкритого в банку-нерезидента, шляхом укладення договорів застави за зобов'язаннями за кредитами пов'язаних компаній і подальшого списання коштів.

Також повідомляється, що службовим особам банку інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах».

Довідка УНІАН. Банк «Національний кредит» (Київ) працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Основним власником фінустанови був Андрій Оністрат.

Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Національний кредит» у вересні 2015 року. З червня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.