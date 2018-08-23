Нацбанк очікує подальшого зниження інфляції

Порівняно з липнем регулятор прогнозує у серпні дефляцію.

Національний банк України очікує подальшого зниження інфляції в серпні у річному вимірі, при цьому порівняно з попереднім місяцем - липнем - регулятор прогнозує дефляцію (зниження цін).

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Про це йдеться в коментарі заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, переданому УНІАН, з посиланням на попередні оціночні дані.

Відзначається, що масив даних для аналізу НБУ охоплює до 46% споживчого кошика України і включає більш як 130 компонентів індексу споживчих цін.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року - становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% на місяць раніше.

Зростання цін у липні до попереднього місяця став від‘ємним - на рівні мінус 0,7% - після нульового зростання в червні до травня і в травні до квітня.