Держборг України тестували за «шоковим» курсом 36 гривень за долар - ЗМІ

З метою перевірки боргової стійкості країни Мінфін вивчив п'ять альтернативних стрес-сценарії.

Мінфін вивчив п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати український держборг.

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Про це йдеться в «Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки», передає FinClub.

Ці сценарії відображаються на показниках боргу, негативно впливаючи на валові потреби у фінансуванні та/або обсяг державного боргу, і включаються в розрахунки з 2018 року.

«З метою перевірки боргової стійкості України були розглянуті п'ять альтернативних стрес-сценарії», - йдеться в стратегії.

Перший сценарій «Валютний шок» передбачає девальвацію гривні на 20% протягом 2018 року в порівнянні з валютним курсом 30,1 грн/$. Тобто, це девальвація до 36 грн/$.

Другий сценарій під назвою «Шок процентних ставок» передбачає зсув вверх кривої дохідності (для внутрішнього і зовнішнього боргу), який вплине на інструменти фінансування.

«Стрес-сценарій на основі зростання реального ВВП» робить акцент на ймовірності падіння темпу приросту реального ВВП протягом трьох років на 5 п. п., 3 п. п. і 1 п. п. відповідно.

Четвертий негативний сценарій це «Шок первинного балансу»: мова йде про первинний баланс держбюджету. Негативний баланс на рівні 2% від ВВП призведе до збільшення валової потреби у фінансуванні.

Фінальний п'ятий сценарій «Шок умовних зобов'язань» передбачає, що стійкість фіскального сектора може погіршитися у зв'язку з ризиками надпланових зобов'язань.

«У випадку України цей ризик пов'язаний з вразливим банківським сектором, фінансовою підтримкою держпідприємств і т. д.», - зазначено в стратегії.

Мова йде про загрозу збільшення навантаження на держбюджет на $1 млрд щорічно в 2018-2020 роки. Шок відповідає реалізації приблизно 80% зобов'язань обсягом 94 млрд грн, які дорівнюють капіталізації банківського сектора в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Кабінет міністрів прийняв трирічну стратегію управління державним боргом України, що передбачає зниження показника держборгу до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України в першому півріччі 2018 року знизився на 0,02% - до 76,29 млрд у доларовому еквіваленті, на 6,7% - до 1,998 трлн у гривневому еквіваленті.

У 2017 року державний і гарантований державою борг України зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.