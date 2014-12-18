Курс долара в Росії опустився трохи нижче 60 рублів

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" до цього часу торгувалася поблизу позначки 72,68, що на 3,2 відсотка нижче від попереднього закриття.

Бівалютний кошик оцінюється в 65,65 рубля.

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За вісім годин обсяг угод у парі долар/рубль склав $5 мільярдів.

Під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна долар і євро досягли сесійних піків на 63,88 і 78,69 відповідно, на початку ж дня валюта США падала на сесійний мінімум 58,15, єдина європейська - на 71,50.