Банк Росії після різкого обвалу рубля більше місяця не купуватиме валюту

На торгах 23 серпня курс долара до рубля поставив рекорд з квітня 2016 року.

Банк Росії вирішив не купувати валюту для Мінфіну в рамках бюджетного правила з 23 серпня до кінця вересня, повідомляється на сайті ЦБ.

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При цьому ЦБ запевнив, що відстежує ситуацію на фінансовому ринку і «має достатньо інструментів, щоб запобігти загрозі для фінансової стабільності», передає РБК.

Ринок позитивно відреагував на рішення ЦБ: рубль зміцнився більш ніж на 70 коп. від досягнутого раніше в четвер максимуму в 69,01 руб./дол.

З 7 серпня до 6 вересня ЦБ повинен був закупити валюту для Мінфіну у рекордному обсязі — на 383,2 млрд руб. Однак на тлі волатильності на валютному ринку з 9 серпня регулятор не купував валюту протягом тижня. 17 серпня закупівлі відновилися, проте повернення Банку Росії на валютний ринок співпало з ослабленням курсу рубля на тлі очікування нових санкцій США і підштовхнуло російську валюту вниз. Більш того, ЦБ довелося збільшити щоденні закупівлі валюти через тижневий «простій».

На торгах 22 серпня курс долара перевищував 68 руб., євро — 79 руб. 23 серпня тренд продовжився — курс долара підвищився до максимальних значень до рубля з квітня 2016 року, досягнувши 69 руб.